Covid, 4.452 nuovi casi e 201 decessi. Tasso di positività all’1,6%

ROMA – Sono 4.452 i nuovi casi di Covid in Italia per 262.864 test tra molecolari e antigenici e 201 decessi. Cala ancora il tasso di positività e arriva all’1,6% dal 2,9% di 24 ore fa. Ieri i contagi erano stati 3.455, per 118.924 tamponi e 140 morti. Sono 1.689 le terapie intensive in Italia per Covid, 65 in meno rispetto a ieri. Ammontano a 11.539 i ricoveri ordnari, 485 in meno nelle ultime 24 ore.

LEGGI ANCHE: Coprifuoco alle 23 da mercoledì e calendario delle riaperture: cosa cambia con il nuovo decreto