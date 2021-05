L’Aquila, all’IC Don Lorenzo Milani studenti studiano il territorio

ROMA – Questa volta sono gli alunni delle classi 1B e 2B del Plesso ‘Valle incantata’ dell’istituto comprensivo ‘Don Lorenzo Milani’ di Pizzoli in provincia di L’Aquila, che diventano protagonisti con ‘Conoscere il nostro territorio’: un’attività interdisciplinare che, con l’aiuto dei docenti, prosegue e s’inserisce nell’ambito del progetto ‘Divagando per Amatrice’.



Partendo sia da una prospettiva ambientale che storico-architettonica, l’intento si è concretizzato attraverso un approfondimento della conoscenza del territorio e l’individuazione dei luoghi di eccellenza permettendo così l’unione di diverse materie quali storia, geografia, italiano, arte, tecnologia e corso di alfabetizzazione digitale. Una modalità mista che ha permesso, tra tour virtuali, laboratori e ricerche, la realizzazione di un Power Point finale con gli approfondimenti con vari iter.

Si passa dalla conoscenza cartografica del territorio all’invidiato appellativo di “Polmone verde dell’Europa” per la sua estensione di aree protette, percorrendo il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, il Parco Nazionale della Majella, il Parco Regionale Velino Sirente e il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise; il viaggio virtuale da Pizzoli fino a L’Aquila, passando per Amiternum e un focus su teatro e anfiteatro, concludendo con l’approfondimento del Capoluogo. Un progetto all’insegna di bellezze monumentali nei confronti del proprio territorio che si traduce necessariamente in valore conoscitivo, didattico, storico e personale.