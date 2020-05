Frasi sessiste su un libro di scuola. Azzolina: “Semplicemente vergognose”

ROMA – Donne troppo grasse per indossare una minigonna, belle da sembrare un angelo o talmente brutte che nessun ragazzo le degna di uno sguardo. Sono le frasi sessiste rintracciate su un libro di testo dal deputato di +Europa, Alessandro Fusacchia, padre di una bambina. Oggi sulla vicenda e’ intervenuta anche la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, che ha definito le frasi “semplicemente vergognose“.

“La scuola si batte ogni giorno per educare le ragazze e i ragazzi al rispetto, all’uguaglianza– ha proseguito la ministra in un post su Facebook- Un lavoro che rischia di essere vanificato se non facciamo tutti la stessa doverosa attenzione ai messaggi che si trasmettono. Che frasi come quelle siano scritte in un libro di testo e’ molto grave. Faremo certamente i dovuti approfondimenti e segnaleremo la cosa all’Associazione italiana editori, che siamo certi offrira’ la sua collaborazione per evitare che cose del genere accadano ancora. Dobbiamo essere ancora piu’ vigili sul tema del sessismo- ha concluso Azzolina- Oggi parliamo di un libro di testo, ma queste cose accadono ogni giorno sui social, dove le donne vengono continuamente attaccate per come si vestono, si truccano, vengono aggredite verbalmente, anche e soprattutto se sono personaggi pubblici”.