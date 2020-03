Tg Cinema, edizione del 18 marzo 2020

ALICE NELLA CITTÀ ILLUMINA LE STRADE CON #CINEMADACASA

Il cinema non si ferma. Nonostante i decreti governativi abbiano imposto la chiusura delle sale cinematografiche per contrastare l’emergenza del Coronavirus, Alice nella città porta la magia della settima arte sulle facciate dei palazzi. #CinemaDaCasa, questo il nome dell’iniziativa, invita tutti ad aprire le finestre e proiettare le sequenze delle pellicole preferite. Se non si ha in casa un proiettore, ci pensa Alice. Basta inviare la richiesta del titolo desiderato attraverso i canali social. Appuntamento tutte le sere alle 22 in diretta sulla pagina Facebook del festival cinematografico dei ragazzi.

CORONAVIRUS BLOCCA LE RIPRESE DEI SEQUEL DI ‘AVATAR’

L’emergenza Coronavirus ha bloccato anche la lavorazione in Nuova Zelanda dei quattro sequel di ‘Avatar’. Secondo quanto riportato da New Zealand Herald, il regista James Cameron ha confermato lo stop delle riprese dei prossimi capitoli della saga fino a data da destinarsi. Per ora, può proseguire soltanto il lavoro sugli effetti speciali alla Weta Digital di Peter Jackson. “Onestamente non so quando la troupe potrà tornare a lavoro“, ha dichiarato Jon Landau, tra i produttori del film. Penso che ognuno di noi debba fare il possibile per contenere il Covid-19″.

‘TROLLS WORLD TOUR’ USCIRÀ CONTEMPORANEAMENTE AL CINEMA E ON DEMAND

Con la chiusura delle sale cinematografiche per l’emergenza Coronavirus, Universal Pictures renderà ‘Trolls World Tour’ disponibile on demand nello stesso giorno di uscita nelle sale americane. La pellicola si potrà noleggiare per 48 ore al prezzo di 19,99 dollari. Al momento non sappiamo se l’Italia potrà beneficiare di questa iniziativa, di cui fanno parte anche i film horror ‘L’uomo invisibile’ e ‘The Hunt’ ed ‘Emma’, l’adattamento cinematografico del romanzo di Jane Austen.

IN ARRIVO IL COFANETTO ‘HARRY POTTER MAGICAL COLLECTION’

In attesa di continuare il viaggio nel Wizarding World creato da J.K. Rowling con Animali Fantastici 3, dal 26 Marzo gli otto film della saga di ‘Harry Potter’ saranno disponibili per la prima volta in un pregiato cofanetto simile ad un libro e composto da un digibook, con copertina rigida in pelle, che include immagini di scena, citazioni, bozzetti dei costumi e delle scenografie e tanto altro.