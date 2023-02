Sondaggio Dire-Tecnè: cala la fiducia degli italiani nel Governo e nella premier Meloni

ROMA – Nella settimana che ha seguito le elezioni regionali vinte dal centrodestra in Lazio e in Lombardia, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni riscuote tra gli elettori una fiducia al 61%, in calo però dello 0,2%. È quanto emerge dal sondaggio Dire-Tecnè con interviste realizzate tra il 16 e il 18 febbraio su un campione di mille persone. È al 34,4% la quota di chi dice di non avere fiducia nella premier, in calo dello 0,4% rispetto alla settimana scorsa, mentre aumentano gli indecisi: il 4,6% non sa (+0,6%).

CALA LA FIDUCIA DEGLI ITALIANI NEL GOVERNO

Segno meno anche per quanto riguarda il consenso degli italiani nei confronti del Governo: nell’ultima settimana scende di mezzo punto la fiducia nell’esecutivo, che ora si attesta al 54,6%. Per Monitor Italia non ha fiducia il 38,2% degli elettori (-0,1%) e anche in questo caso crescono gli indecisi, che raggiungono una quota del 7,2% (+0,6%).

SONDAGGIO SUI PARTITI: SALE IL PD

Nel borsino dei partiti del sondaggio Dire-Tecnè, Fratelli d’Italia si conferma stabilmente al primo posto con il 31,1% dei consensi, guadagnando lo 0,1% nell’ultima settimana. Al secondo posto c’è ancora il Movimento 5 Stelle con il 17%, ma in calo dello 0,4% e tallonato dal Partito democratico, che guadagna l’1,2% dei consensi in una settimana e si avvicina ai pentastellati.

Giù dal podio la Lega con il 9,2% (+0,2%), Forza Italia al 7,8% (+0,1%) seguita a stretta distanza dal Terzo Polo al 7,4%, che però perde lo 0,4%. Più staccati Verdi-Sinistra al 3,1% (-0,1%), +Europa al 2,4% (-0,2%), Paragone all’1,7%(-0,2%).