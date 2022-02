VIDEO | Nasce a Napoli il festival del giallo ‘Mysstery’

NAPOLI – “Napoli è da sempre la patria del giallo che qui è nato. Era il momento giusto per fare un festival”. Così alla Dire Ciro Sabatino ideatore e direttore artistico di Mysstery Festival del Giallo – Città di Napoli, rassegna di incontri e narrazioni completamente dedicato al romanzo giallo presentata oggi al Grenoble.



“Puntiamo a che sia una grande festa – spiega – nella quale scrittori ed operatori si incontreranno con il pubblico. Non puntiamo alle presentazioni, ai convegni, faremo in modo che il festival diventi una serie di micro appuntamenti dove i lettori possono chiedere a Maurizio de Giovanni com’è nato Ricciardi o farsi raccontare da Lucarelli la storia del giallo bolognese.



La prima edizione di Mysstery – in programma al Grenoble dal 9 al 12 giugno e che vede la presidenza onoraria assegnata a Maurizio de Giovanni, che sarà anche il presidente del Premio MissterY Città di Napoli per il romanzo edito – sarà dedicata a Napoli ed è realizzata grazie ad una collaborazione tra Gialli.it, la libreria Iocisto, l’Istituto Francese, CortoNero e la Scuola Italiana di Comix.

“Sono stato colpito – dice il Console di Francia a Napoli, Laurent Burin des Roziers – dal fatto che non esistesse ancora un festival internazionale del giallo. Ci fa molto piacere ospitare questa prima edizione, e speriamo anche le prossime, in tutti gli spazi del Grenoble: la mediatica, il giardino, il terrazzo, il cinema. Vogliamo anche invitare – racconta – autori francesi di gialli, ce ne sono parecchi che in Italia sono amati”.