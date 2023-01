Amici 22, Dagospia conferma: noce moscata per ‘sballarsi’ a capodanno

ROMA – Il mistero del capodanno-gate di Amici 22 sembra finalmente essere stato svelato. La notte del 31 dicembre alcuni allievi in casetta avrebbero utilizzato la noce moscata come allucinogeno. A sciogliere il nodo è Dagospia, che tramite la penna di Giuseppe Candela, racconta gli eventi che hanno spinto la produzione del talent a prendere duri provvedimenti nei riguardi di 6 alunni.

AMICI 22, NOCE MOSCATA PER SBALLARSI A CAPODANNO

Secondo quanto riportato da Dagospia, alcuni allievi di Amici 22 avrebbero cercato su YouTube un modo fai da te da utilizzare per ‘sballarsi’ la notte di capodanno. Nel corso dei festeggiamenti i ragazzi avrebbero quindi assunto noce moscata che, se presa in alto dosaggio, può diventare tossica e causare nausea, vomito, febbre e stati allucinatori. Alcuni allievi avrebbero anche manifestato lievi malori in seguito all’assunzione.

Il nuovo pomeridiano di Amici 22 andrà in onda domenica 22 gennaio. Durante la puntata, che sarà registrata giovedì 19 gennaio, Maria De Filippi potrebbe decidere di raccontare quanto accaduto la notte di capodanno, anche per arginare le numerose ipotesi, alcune anche molto gravi, che stanno rimbalzando in rete.