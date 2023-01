Amici 2022: Tommy eliminato da Rudy Zerbi, dopo il ‘Capodanno con la noce moscata’

ROMA – Rudy Zerbi questa volta non ha lasciato correre e ha sentenziato l’eliminazione di Tommy Dali. Il cantante di Amici, insieme a Maddalena, NDG, Samu, Guera e Wax, è finito al centro di quello che è stato ribattezzato ‘Capodanno Gate’. La tesi più accreditata è che i ragazzi avrebbero utilizzato della noce moscata come allucinogeno. Nel corso della puntata del talent show del 15 gennaio, la conduttrice Maria De Filippi ha parlato di fatti molto gravi avvenuti nella scuola. “I professori e i vostri compagni hanno visto un filmato che ho deciso di non mostrare. Non voglio giudicare ma non si tratta di un comportamento corretto nei confronti del programma”, ha dichiarato, prima di annunciare una sfida diretta per i sei ragazzi contro altrettanti giovani talentuosi esterni al programma e scelti dalla produzione.

Prima delle esibizioni la conduttrice ha però spiegato che i professori avevano la possibilità di decidere l’espulsione dei ragazzi in maniera diretta, cancellando così la sfida, ancora di salvezza per restare nel programma. Detto fatto. Rudy Zerbi ha chiamato subito in causa Tommy e, citando anche i precedenti comportamenti scorretti del ragazzo, ne ha deciso l’eliminazione. Il cantante ha comunque ringraziato della possibilità concessagli, congedandosi con queste parole: “Ho sbagliato, sono ricaduto più volte. Mi dispiace. Questa parentesi non è finita al meglio oggi. Non finisce male, come dice il brano. Sentirete ancora parlare di me”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it