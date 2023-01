A Roma arriva Pix, il grande evento dedicato al padel con campioni, vip e addetti ai lavori

ROMA – Sarà Roma ad ospitare, dal 10 al 12 marzo 2023, Pix-Padel Italy X-Perience, un evento dedicato allo sport che sta appassionando gli italiani; con un boom che può contare su oltre 6.000 campi, 2.380 strutture e oltre un milione di giocatori, il padel si presta a un’esperienza inclusiva che si svolgerà presso la Fiera di Roma, polo fieristico della Capitale e anima dei flussi d’affari e di relazioni.

Una tre giorni molto attesa da appassionati, addetti ai lavori, aziende, giocatori nazionali ed internazionali, pensata per avvolgere il visitatore in un’esperienza inclusiva, di gioco e incontri; il percorso espositivo, variegato da una serie di eventi collaterali, sarà ambientato sui 20.000 metri quadrati dedicati ai campi da gioco allestiti per l’occasione, ai convegni, alle ultime tendenze del mercato e agli eventi che saranno svelati pochi giorni prima della kermesse.

Pix si rivolge non solo agli appassionati del gioco, ma anche agli operatori di settore, ai circoli sportivi con un torneo dedicato e agli imprenditori che potranno socializzare nel nome dello sport del momento. Presenti, oltre alle istituzioni, i principali marchi tecnici, i costruttori di campi e coperture, i fornitori di servizi, di tecnologie e soluzioni innovative per la gestione del proprio circolo; massima l’attenzione dedicata al sociale con tornei inclusivi tra giocatori diversamente abili e normodotati.

La passione, lo sport, la tendenza: un’esperienza dalle variegate sfaccettature che si tradurrà in un caleidoscopio di emozioni. Le informazioni sul sito www.pix-padel.it.