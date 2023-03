A Roma inizia PIX, l’evento dedicato al padel: alla Lazio di Paolo Di Canio e Luca Marchegiani il derby della capitale

(Crediti foto Roberto Capoccitti)

ROMA – Ha preso il via oggi, alla Fiera di Roma, ‘PIX-Padel Italy X-Perience’, un evento interamente dedicato al padel con oltre 90 espositori su 20mila metri quadri e 10 campi da gioco allestiti. Ideato e realizzato da Rolando Luzi e Francesca Romana Nucci, PIX metterà a disposizione lezioni di prova, stage, esibizioni, eventi e test day organizzati dai circoli.

Crediti Roberto Capoccitti

IL PROGRAMMA DI ‘PIX’

“Questa mattina, nel giorno di apertura – ha dichiarato Luzi alla Dire – sono arrivate le scuole. Vedo parecchio afflusso, anche se la Fiera è grandissima. I campi funzionano tutti e fino a domenica saranno 300 le ore di copertura, con giochi organizzati dai circoli e dagli sponsor. Questo pomeriggio proveremo ad accendere le micce con il torneo degli ex calciatori, tutti appassionati di padel. Ci sarà un derby Roma-Lazio sentitissimo, anche perché il 19 di questo mese ci sarà all’Olimpico la sfida di calcio in campionato tra le due squadre”.

UNO SPECIALE DERBY ROMA-LAZIO DI PADEL

A proposito della sfida tra ex delle due squadre della Capitale, Luzi spiega: “La Roma sara capitanata da Di Biagio e la Lazio da Marcolin, e giocheranno con loro Di Canio, Giannini ed altri. Termineremo la giornata, nella piazza eventi, con una manifestazione di artisti”.

‘PIX-Padel Italy X-Perience’ proseguirà anche domani, dalle 9.30 alle 22.30, e domenica 12 marzo dalle 9.30 alle 20.00.

L’EX CAMPIONE SARMIENTO: “ECCO PERCHÉ IL PADEL PIACE A TUTTI”

“Dopo essere stato il numero 1 spagnolo del Padel Pro Tour, ora alleno in Italia tanti agonisti e tanti ragazzi. Preferisco fare l’allenatore anche perché ho un’età”. Lo dichiara Gustavo Sarmiento, ex campione spagnolo di padel, presente a ‘PIX-Padel Italy X-Perience’, in corso alla Fiera di Roma da oggi a domenica. “Il padel lo conosco da 34 anni e gioco dal 1989 – ricorda Sarmiento -, è uno sport che diverte tutti ed è molto facile da giocare. Inoltre, c’è tanta amicizia nel padel e ti fa praticare uno sport che non hai mai fatto”.

DI CANIO E MARGHEGIANI SI AGGIUDICANO IL DERBY

Alla Lazio il derby capitolino di Pix, la prima fiera del padel in Italia che si è aperta venerdì ed è in programma fino a domenica alla fiera di Roma. I campioni della storia biancoceleste Paolo Di Canio e Luca Marchegiani si sono aggiudicati la finale contro Gigi Di Biagio e Giampiero Maini. Nelle fasi precedenti, il duo Giuseppe Giannini-Davide Moscardelli è stato battuto dal tandem Fabio Liverani-Stefano Mauri. Dario Marcolin, in coppia con Luciano Zauri, ha avuto la meglio sul campione del mondo Simone Perrotta e Alessio Scarchilli. Domani altre leggende del calcio calcheranno i campi di Pix Padel Italia:

Nicola Amoruso, Christian Brocchi, Mark Iuliano, Alessio Cerci, ai quali si aggiungono il giornalista Stefano Meloccaro e l’ex tennista e telecronista sportivo Claudio Mezzadri.