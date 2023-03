Al ‘Pix-Padel Italy X-Perience’ amatori e la sfida tra gli ex calciatori di Roma e Lazio: ecco il programma

ROMA – Gioco, partite, incontri: è cominciato il conto alla rovescia della ‘Pix-Padel Italy X-Perience’. Da domani a domenica 12 marzo, presso la Nuova Fiera di Roma, è in programma una tre giorni molto attesa da appassionati del Padel, addetti ai lavori, aziende, giocatori nazionali e internazionali. Una tre giorni che nasce con l’obiettivo di avvolgere il visitatore in una esperienza inclusiva, di gioco e di partite. Sono 20.000 i metri quadrati dedicati ai campi allestiti per l’occasione, ai convegni, alle ultime tendenze del mercato e agli eventi che animeranno la kermesse che mette al centro lo sport del momento.

‘L’idea di organizzare questo evento- spiega all’agenzia Dire il direttore sportivo di ‘Pix-Padel Italy X-Perience’, Alessio Luchetti– è di Rolando Luzi, ceo di Padel Expo Italy. È stato a lui a contattarmi, mi ha chiesto di affiancarlo e di organizzare tutto il palinsesto’. La manifestazione potrà contare su dieci campi, divisi in due padiglioni da cinque ciascuno. Ogni padiglione avrà il proprio campo centrale, arricchito dalle tribune.

‘Alcuni di questi dieci campi- prosegue- saranno teatro delle partite degli atleti professionisti. Ospiteremo infatti la fase finale, dagli ottavi alla finalissima, della prima tappa del Circuito Slam, il circuito più importante dei tornei che si svolgono in Italia. A Roma, dunque, si affronteranno i migliori giocatori e le migliori giocatrici di Padel, sia italiani che stranieri’.

Nella Capitale saranno pronti a sfidarsi tutti i ragazzi e le ragazze che fanno parte del team della Nazionale. ‘Da Simone Cremona a Marcelo Capitani- informa Luchetti- da Riccardo Sinicropi a Giulio Graziotti, solo per citarne alcuni in campo maschile. Del torneo farà ovviamente parte anche il numero uno italiano, Cristian Calneggia, atleta con il doppio passaporto italo-argentino. E in campo scenderò anche io’.

Tra le donne, invece, occhi puntati soprattutto sulle numero 1 e 2 d’Italia, ovvero Martina Parmigiani ed Erika Zanchetta. ‘Oltre a loro- precisa direttore sportivo di ‘Pix-Padel Italy X-Perience’- scenderanno in campo Carolina Orsi, Chiara Pappacena, Giorgia Marchetti e l’ex campionessa di tennis Roberta Vinci. Devo dire che il livello è altissimo: abbiamo 6, 7 ragazze che sono stabilmente tra le prime 60 giocatrici più forti al mondo’.

Ma Roma non sarà una passerella per soli atleti azzurri. ‘Negli spazi della Nuova Fiera di Roma sarà possibile assistere ai colpi degli spagnoli Carlos Perez e Oscar Vazquez Fernandez, che è il mio compagno, oltre a quelli degli argentini Emiliano Martin Iriart e Juan Manuel Restivo, tutti ragazzi che occupano le prime 100 posizioni della classifica mondiale’.

IL MONTEPREMIO IN PALIO

In palio c’è un montepremi di 15.000 euro complessivi: agli uomini ne andranno 8.500, alle donne 6.500. Non solo. ‘Questo- tiene a sottolineare Luchetti- è il circuito che assegna il maggior numero di punti validi per il ranking italiano rispetto agli altri tornei che si disputano nel nostro Paese’. ‘Da questa settimana- aggiunge poi- al Circolo X4 di Ostia si stanno svolgendo le fasi di qualificazione al tabellone principale, fasi alle quali stanno prendendo parte anche atleti non professionisti che però, qualificandosi, potranno avere accesso al tabellone principale’. Questo torneo è solo uno dei numerosi elementi che arricchiscono la ‘Pix-Padel Italy X-Perience’. ‘A livello amatoriale- racconta- sono infatti previste le fasi finali di un circuito Tpra. Nello scorso fine settimana si sono svolte 16 tappe in tutta Italia: i vincitori, che comprendevano la categoria del doppio maschile, del doppio femminile e del doppio misto, si sfideranno durante i tre giorni della fiera per il titolo del circuito Pix. Dunque, oltre ai vincitori tra professionisti, avremo anche un torneo dedicato agli amatori‘. Per questi giocatori non è previsto alcun montepremi ma per i 6 vincitori c’è in palio un viaggio di tre giorni a Valencia, arricchito da clinic, ovvero ore di lezioni intensive dedicate al Padel con l’ausilio di maestri spagnoli presso lo Sporting Club della città iberica.

AL PIX-PADEL ITALY X-PERIENCE ANCHE GLI EX CAMPIONI DELLA ROMA E DELLA LAZIO

E poi ci sono gli ex calciatori di Roma e Lazio, pronti già nel primo giorno a dare vita al derby della Capitale anche sui campi di Padel. ‘La squadra giallorossa– dice Alessio Luchetti- sarà composta da Luigi Di Biagio, Simone Perrotta, Giuseppe Giannini, Giampiero, ‘Gimmy’, Maini, Alessio Scarchilli e Davide Moscardelli. Assente, purtroppo, Francesco Totti, perché nei giorni di ‘Pix-Padel Italy X-Perience’ non sarà a Roma.

Il team biancoceleste, invece, potrà contare su Luca Marchegiani, Paolo Di Canio, Giuliano Giannichedda, Fabio Liverani, Stefano Mauri e Dario Marcolin‘.

PIX-PADEL ITALY X-PERIENCE, IL PROGRAMMA DI SABATO 11 MARZO

Sabato, poi, è prevista una tappa dell’Inclusive Padel Tour. ‘Si tratta di un tour di una associazione di ragazzi che hanno un arto bionico. A Roma sono pronti a sfidarsi in 32 tra ragazze e ragazzi, davvero bravissimi, all’insegna dell’inclusività. Sempre nella giornata di sabato si terrà l’evento ‘Football Legends’: ad incrociare le racchette di Padel saranno Nicola Amoruso, Cristian Brocchi, Mark Iuliano e Alessio Cerci’.

PIX-PADEL ITALY X-PERIENCE, IL PROGRAMMA DI DOMENICA 12 MARZO

Il 12 marzo calerà il sipario su ‘Pix-Padel Italy X-Perience’. ‘Domenica, a partire dalle 11, sono in programma le finali del circuito Slam, prima quella femminile e, a seguire, quella maschile. Nel corso della mattina sono in programma anche l’iniziativa a scopo benefico ‘Padel & Friends‘ e ‘Padel on air’, evento dedicato agli speaker radiofonici che si sfideranno in campo. Nel pomeriggio stiamo invece organizzando esibizioni che prevedono la partecipazione di personaggi del mondo dello spettacolo, tra cui Pietro Sermonti e Luca Barbarossa‘.

‘In base al numero dei partecipanti, che stanno confermando la propria presenza- dichiara- stiamo decidendo se affiancare loro un top player italiano o un giocatore straniero. Il tutto con l’idea di farli giocare con il microfono ad archetto, in modo da rendere la partita interattiva con il pubblico, per fare un po’ di show, una cosa carina e divertente. Sempre nel pomeriggio di domenica si terranno le finali del circuito Tpra, quelle amatoriali maschile, femminile e misto’.

Nella fiera ci saranno 100 stand che ospiteranno i migliori brand del settore. ‘Durante la tre giorni avremo clinic ed esibizioni organizzate dai vari brand. Non solo: il pubblico partecipante potrà provare le racchette, i nuovi materiali, le ultime novità del 2023. Si potrà interagire direttamente sul campo di Padel e il pubblico, in questo modo, non verrà qui solo per vedere gli altri giocare, ma potrà, prenotandosi nei vari stand, partecipare direttamente sul campo’.

AL PIX-PADEL ITALY X-PERIENCE ANCHE GLI STUDENTI

L’evento ‘Pix-Padel Italy X-Perience’ volge lo sguardo anche alle giovani generazioni. ‘Domani mattina daremo la possibilità agli istituti scolastici del comune di Roma di accedere gratuitamente e di giocare a Padel con maestri federali. Al momento hanno aderito 8 istituti, con studenti di terza media e primi licei’.

IL REFORMING CADILLAC

C’è poi una cosa a cui Alessio Luchetti tiene molto. ‘Come novità- conclude- lanceremo il ‘reforming Cadillac‘, un pilates particolare, anche in riferimento al Padel. Verranno svolte lezioni di prova gratuite con un allenamento funzionale al Padel per prevenire infortuni, aumentare la flessibilità, curare squilibri muscolari e articolari che lo sport produce e, infine, migliorare le prestazioni sportive’.

Il costo del biglietto di ‘Pix-Padel Italy X-Perience’ è di 15 euro a persona, mentre i possessori della tessera della Federazione Italiana Tennis e Padel (Fitp) hanno diritto a uno sconto del 20%. È anche possibile fare mini abbonamenti per due o tre giorni. Tutte le informazioni si trovano sul sito www.pix-Padel.net, mentre sul portale www.vivaticket.com/it è possibile acquistare i biglietti. Gioco, partite, incontri: è cominciato il conto alla rovescia della ‘Pix-Padel Italy X-Perience’. E voi, siete pronti a scendere in campo?