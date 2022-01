Quirinale, La Russa: “Vertice di centrodestra giovedì, Berlusconi? Non lontano dall’obiettivo”

ROMA – Il prossimo vertice del centrodestra? “Credo ci sarà giovedì”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il senatore di Fratelli d’Italia, Ignazio La Russa. Crede che il Cavaliere possa avere i numeri per il Quirinale? “A sensazione dico che ad oggi non ho contezza dei voti sufficienti, ma da qui a domani o dopodomani le cose potrebbero cambiare”. Il Cavaliere secondo lei è lontanissimo dall’obiettivo? “No, lontano non è….”

