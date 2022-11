VIDEO| ‘La signora Harris va a Parigi’: “Una fiaba moderna con un’eroina autentica”

ROMA – Dopo l’anteprima all’ultima Festa del Cinema di Roma, oggi arriva nelle sale italiane con Universal Pictures ‘La Signora Harris va a Parigi’, la commedia di Anthony Fabian con Lesley Manville e Isabelle Huppert. Secondo adattamento dell’omonimo romanzo di Paul Gallico – il primo è uscito nel 1992 con protagonista Angela Lansbury – il film è la storia di Ada Harris (interpretata dalla strepitosa Manville), un donna che si guadagna da vivere facendo le pulizie. Nella Londra post Seconda Guerra Mondiale, conduce una vita ritirata dopo la morte del marito. Nonostante tutto, Ada non perde mai la speranza: il suo sogno è quello di possedere, un giorno, un abito di Christian Dior, visto nella camera da letto di un cliente facoltoso. Per lei quel desiderio diventa molto di più, quasi una missione.

Determinata a raggiungere ciò che sogna, Ada parte per un’avventura a Parigi. Ed è proprio qui che prende vita questa irresistibile fiaba moderna che sprizza positività da tutti i pori. Il personaggio di Ada, un’eroina moderna in cui tutti possono rispecchiarsi, è il ritratto dell’importanza di rimanere sempre fedeli a se stessi e di sognare sempre perché non si è mai troppo o anziani o di una classe sociale troppo bassa per sentirsi il più bello o la più bella di tutte o per indossare un abito firmato. Tutti meritano indistintamente di sognare, tranne che per la gelida Madame Colbert (Huppert), alla guida della celebre maison di moda.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it