Kebzabo primo ministro del Ciad, auguri dai colleghi giornalisti

(Foto credits Tchad Infos)

ROMA – Auguri di “pieno successo” per il suo nuovo ruolo di primo ministro del Ciad sono stati porti a Saleh Kebzabo, cronista più volte candidato dell’opposizione alla presidenza, dall’Unione nazionale dei giornalisti (Ujt).

La nomina di Kebzabo, 75 anni, è avvenuta la scorsa settimana con un decreto del generale Mahamat Idriss Deby che ha assunto il potere nell’aprile 2021 alla morte del padre Idriss Deby Itno.

OPPOSITORE MA PRONTO AL CONFRONTO

Secondo il portale d’informazione Tchad Infos, il presidente dell’Unione nazionale dei giornalisti Abbas Mahmoud Tahir si è recato in visita da Kebzabo nella capitale N’Djamena. “L’Ujt”, ha detto il dirigente, “si rallegra di avere uno dei suoi membri alla guida del governo”.

Più volte ministro durante la presidenza di Deby padre, Kebzabo è stato candidato per la massima carica dello Stato nel 1996, nel 2001, nel 2006 e ancora nel 2016.

Cronista per l’Agenzia di stampa nazionale del Ciad, collaboratore di testate come Jeune Afrique e poi fondatore della rivista Ndjamena bi-hebdo, negli ultimi mesi si è distinto per la disponibilità al dialogo con la giunta di Deby figlio. Secondo alcune analisi, proprio questa sua apertura potrebbe averne favorito la nomina a primo ministro.

