Nave Open Arms con 275 migranti a bordo ferma al largo di Palermo

PALERMO – La nave Ong Open Arms, con a bordo 275 migranti, e’ ferma nel mare della Sicilia occidentale, a nord-ovest di Palermo. La nave ha fatto rotta verso il capoluogo siciliano dopo il diniego da parte di Malta a concedere riparo per un temporale: un rifiuto che, secondo quanto riferito dalla Ong, ha provocato momenti di tensione a bordo con alcune persone che si erano gettate in mare per la disperazione, venendo poi recuperate grazie anche all’intervento della guardia costiera.