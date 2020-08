In Cina approvato il brevetto per un possibile vaccino anti-Covid

ROMA – Primo brevetto approvato in Cina per un possibile vaccino contro il Covid-19: lo hanno riferito a Pechino fonti d’informazione concordanti, dalla China Central Television al quotidiano in lingua inglese Global Times. Il preparato, denominato Ad5-nCoV, è stato sviluppato dal gruppo CanSino Biologics assieme all’Istituto di biotecnologia dell’Accademia di scienze mediche militari cinese. Secondo il Global Times, l’approvazione del brevetto è un segno dell'”efficacia del vaccino” e potrebbe aprire in prospettiva la strada a una produzione di massa nel caso di una nuova ondata dell’epidemia.

