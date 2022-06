A Napoli i ministri della Cultura del Mediterraneo, Franceschini: “Naturale che il percorso parta qui”

NAPOLI – “Stiamo parlando di un incontro tra i ministri della Cultura dei Paesi del Mediterraneo, è naturale che la partenza di questo percorso, perché dev’essere un percorso che non si ferma oggi, fosse a Napoli. Sicuramente è una delle grandi capitali del Mediterraneo. L’incontro sta producendo dei risultati molto importanti, siamo arrivati a un passo dall’approvazione di una dichiarazione finale condivisa che impegna anche a rendere permanente questo appuntamento. Credo che sia molto chiaro che, in un momento così difficile della storia dell’umanità come questo, dimostrare che paesi lontani e in qualche caso anche ostili accettano di sedersi attorno a un tavolo e parlare di cultura è veramente un grande passo nella direzione della pace. Sicuramente la cultura avvicina, unisce anziché dividere, quindi è un grande terreno da usare per fare passi avanti per l’umanità”. Lo ha detto il ministro della Cultura Dario Franceschini a margine della Conferenza dei Ministri della Cultura del Mediterraneo in corso a Napoli nella sede di Palazzo Reale.

