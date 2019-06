Ad Andria la protesta dei commercianti: il mercato è deserto

BARI – Il parcheggio del mercato ortofrutticolo di Andria, in via Barletta, questa mattina era completamente deserto. Nessuno dei fruttivendoli della città ha deciso di andare lì per prendere frutta e ortaggi da sistemare sulle loro bancarelle. Il motivo? Il rincaro del ticket di ingresso deciso dalla vecchia amministrazione comunale e confermato dal commissario straordinario. Così, da oggi e per tre giorni, diserteranno le trattative preferendo mercato vicini.

“Il mercato generale sta morendo nella indifferenza generale”, dicono i commercianti. “Siamo felici che sia stato accolto il nostro appello alla protesta silenziosa”, affermano dall’ufficio di presidenza UniBat, associazione andriese dei commercianti. “La situazione potrebbe seriamente non avere soluzione, anzi potrebbe ulteriormente aggravarsi qualora le risorse comunali non fossero sufficienti a consentire l’approvazione del bilancio da parte del commissario straordinario”.