Anche il presidente Lula al vertice del G7 a Hiroshima

ROMA – Il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva si recherà in Giappone a partire da venerdì per prendere parte, su invito del primo ministro giapponese Fumio Kishida, presidente di turno del vertice, ai lavori della riunione del G7 che si svolgerà nella città di Hiroshima.

NON SOLO LE SETTE POTENZE

La partecipazione di Lula, confermata in una nota dal governo brasiliano, si aggiunge alle presenze già confermate dei leader di Corea del Sud, India e Indonesia, cosiddette economie emergenti con cui il primo ministro nipponico punta a rafforzare i rapporti in chiave anti-cinese. A margine del vertice, Lula e Kishida terranno anche un incontro bilaterale riservato per discutere di cooperazione economica e di sicurezza.