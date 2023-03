Taffo lancia le Uova di Pasqua ‘Bara sorpresa’

ROMA – Morirai per averle… ma poi risorgerai. Tornano i dolci pasquali più bramati da grandi e piccini. Taffo ha lanciato ‘Bara sorpresa’, la nuova linea di uova di Pasqua. A differenza degli scorsi anni, la novità di questa edizione è il packaging. Come suggerisce il nome, le uova di cioccolato si trovano dentro un cartonato a forma di bara, le cui scritte fanno il verso all’iconico Kinder Gran Sorpresa. Non mancherà all’interno dell’uovo una sorpresa ‘bella da morire’.

