Sorteggi Uefa, ai quarti di Champions League è Milan-Napoli. L’Inter pesca il Benfica

ROMA – Si sono svolti a Nyon, in Svizzera, i sorteggi Uefa per i quarti di finale di Champions League, Europa League ed Europa League. Sei le squadre italiane che hanno conosciuto il loro destino: Inter, Milan e Napoli per la manifestazione regina, Juventus e Roma per l’Europa League e Fiorentina in Conference League.

I QUARTI DI CHAMPIONS LEAGUE

Il primo quarto di finale è Real Madrid-Chelsea. Il secondo incrocio è Inter-Benfica. Il terzo accoppiamento è Manchester City-Bayern Monaco. E il quarto è un derby italiano: Milan-Napoli.

GLI ACCOPPIAMENTI IN SEMIFINALE DI CHAMPIONS

La vincente di Milan-Napoli sfiderà in semifinale quella di Inter-Benfica. Possibile dunque un nuovo derby in semifinale. Nell’altra sfida per decidere la finalista, si affronteranno la vincente di Real Madrid-Chelsea e Manchester City-Bayern Monaco.

Le gare di andata dei quarti sono in programma martedì 11 e mercoledì 12 aprile, quelle di ritorno si disputeranno il 18 e 19 aprile. Le semifinali si svolgeranno il 9 e 10 (andata) e il 16 e 17 maggio (ritorno), finale sabato 10 giugno a Istanbul.

IL SORTEGGIO DEI QUARTI DI EUROPA LEAGUE

La Juventus pesca lo Sporting Lisbona, la Roma il Feyenoord. Le altre due sfide sono Manchester United-Siviglia e Bayer Leverkusen-Union Saint-Gilloise. Se i bianconeri passassero, affronteranno la vincente di Manchester United-Siviglia. I giallorossi, invece, in semifinale dovrebbero sfidare la vincente di Bayer Leverkusen-Union Saint-Gilloise.

LE DATE DEI QUARTI DI EUROPA LEAGUE

Le gare di andata dei quarti di finale di Europa League si giocheranno il 13 aprile, quelle di ritorno il 20 dello stesso mese. Semifinali in programma 11 (andata) e 18 maggio (ritorno). La finale si disputerà il 31 maggio a Budapest.

I QUARTI DI CONFERENCE LEAGUE

Saranno i polacchi del Lech Poznan gli avversari della Fiorentina nei quarti di finale di Conference League. Gli altri tre accoppiamenti sono Genk-West Ham, Az Alkmaar-Anderlecht e Basilea-Nizza.