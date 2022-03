Trentino e Val di Sole alla Borsa mediterranea del Turismo, domani evento con i calciatori del Napoli

NAPOLI – La Val di Sole e il Trentino anche quest’anno scommettono sul grande potenziale della Borsa Mediterranea del Turismo, ospitata nel fine settimana alla Mostra d’Oltremare a Napoli. È una presenza incisiva quella messa in campo, con un grande ammaliante stand nel padiglione 5 e grazie anche all’evento in programma venerdì 18 alle 12:30 con la presenza di due giocatori della SSC Napoli. Ma in calendario ci sono poi decine di contatti con imprenditori italiani ed esteri del mondo del turismo.

“È il primo evento fieristico senza restrizioni – commenta Roberto Failoni, assessore al Turismo, Sport, Commercio e Artigianato del Trentino – ed è un traguardo che aspettavamo da due anni. Doverosamente siamo quindi presenti in forze grazie all’operatività di Trentino marketing e al rapporto con SSC Napoli. La BMT rappresenta in generale un’occasione ideale per promuovere il nostro territorio e tutta l’offerta turistica sempre più apprezzata dagli ospiti del meridione. Contestualmente è un’occasione ideale per rafforzare i rapporti di amicizia con gli amici de SSC Napoli e i tifosi che da undici anni raggiungono la Val di Sole”.

Parallelamente all’operatività di varie aree turistiche del Trentino, un ruolo di primo piano spetta alla Val di Sole ed al sinergico rapporto costruito con SSC Napoli a partire del 2011. “Siamo felici di ospitare nuovamente a luglio la società del Presidente Aurelio De Laurentiis – dice Luciano Rizzi, presidente dell’Apt Val di Sole -. In questi mesi abbiamo lavorato per rendere ancora più piacevole la vacanza nella nostra destinazione turistica caratterizzata dalle Dolomiti, dai ghiacciai perenni, dalle acque termali e dai fiumi ideali per la pratica di attività sportiva. E poi i boschi, le malghe, la ruralità di montagna, l’offerta gastronomica e l’articolata ricettività. Un’offerta unica che posso riunire in una frase: Immagina di dare spazio al tuo tempo. Vivi la natura: respira il profumo del bosco, ascolta la sinfonia dell’acqua e ammira i colori dell’estate. E ovviamente ospiti d’onore in questa vacanza all’insegna della natura sono SSC Napoli e i suoi tifosi, provenienti da tutto il mondo, che ormai da undici anni trovano in Val di Sole un momento di relax e divertimento ma che ci regalano anche momenti importanti di simpatia e divertimento. Due valori inscindibili e classici dell’iconografia partenopea”.