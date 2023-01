Amici, Cuccarini nera con Ndg per il ‘Capodanno con noce moscata’: “Ti avrei appiccicato al muro, è l’ultima possibilità”

ROMA – Lorella Cuccarini non l’ha mandata giù. I gravi fatti di cui si sono macchiati alcuni allievi della scuola di ‘Amici‘ l’hanno mandata su tutte le furie, e la rabbia fatica ad andare via. Dopo la proposta alla produzione su Cricca che ha portato all’eliminazione di Valeria (la ragazza era nel gruppo dei ragazzi che avrebbero usato della noce moscata come allucinogeno la notte di San Silvestro), l’insegnante nel pomeridiano di oggi, 17 marzo, si è confrontata con Ndg. “Sono nera“, ha esordito congelando con lo sguardo il ragazzo. “Ma come ti viene in mente?” ha incalzato Cuccarini mentre Ndg ammetteva le sue colpe. “Hai 22 anni, non ne hai 12. È ora che tiri fuori la maturità. Questa che hai fatto non è una sciocchezza, è una cosa molto seria. Sei stato a un passo dall’essere fuori, come è successo ad altri compagni. Quando ho visto quel filmato ti avrei appiccicato al muro. Se vuoi delle possibilità, qui dentro scegli le persone giuste. Hai bisogno di sfogarti? Fai palestra! Io dopo questa roba qui, alla prossima non passi”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it