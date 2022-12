Natale a Palazzo Lascaris: il palazzo si apre ai cittadini e alla beneficenza

Un’asta benefica con 32 opere tra cui una serigrafia di Pistoletto venduta a 6.000 euro. Una mostra per riscoprire Macario, torinese che ha fatto la storia della comicità italiana. L’apertura alla cittadinanza per cioccolata calda e zabaione, d’obbligo in una Torino ancora innevata. Per Natale il Consiglio regionale si apre ai cittadini, richiamati anche dalla banda che ha interpretato i classici pop e natalizi: “Li ho voluto molto vigorosi, perché vogliamo far sentire che abbiamo voglia di rilanciarci e vivere la vita”, li ha salutati il presidente Stefano Allasia.

La sfida leghista all’asta benefica

Prima dell’apertura ai cittadini è stato il momento della beneficenza: in Sala Viglione la casa d’aste torinese Sant’agostino ha battuto 32 opere donate da artisti piemontesi: il ricavato andrà all’associazione ‘La casa del sole’, che si occupa di pet therapy e collabora col Regina Margherita, per il progetto ‘Ancora- Una zampa per ricominciare’ che si focalizzerà sui bambini con disturbi post-traumatici da stress sviluppati durante l’emergenza Covid. Le opere più blasonate, vendute a 6.000 euro, erano ‘E s’aprono i fiori notturni’, un olio su tela di Nunziante Antonio e ‘Drawing the third paradise’, una serigrafia di Michelangelo Pistoletto. Lotta nella Lega per ‘l’omaggio a Torino’ di Ezio Gribaudo, una stampa strappata all’ultimo rilancio dal presidente Allasia al consigliere Gianluca Gavazza. “Si apre una riflessione in maggioranza”, ha scherzato Gavazza, che si è consolato con la litografia di Sergio Manfredi ‘Piazza Castello sotto la neve’ finendo per portarsi a casa cinque opere.

Macario: il comico dal teatro ai film con Totò e Rita Pavone

Mentre già impazzava la banda che ha richiamato i cittadini in cortile, è stata inaugurata la mostra su Macario. Nella galleria Carla Spagnuolo di Palazzo Lascaris, da oggi fino al 27 gennaio, si infatti potrà ammirare una raccolta di locandine provenienti dal teatro Stabile di Torino e dalla collezione privata di Gustavo Mola di Nomaglio su Erminio Macario, comico torinese scoperto dal teatro negli anni ‘20 e poi apparso in 42 pellicole come ‘Totò contro i quattro’ insieme ad Aldo Fabrizi e Peppino De Filippo o ‘Due sul pianerottolo’ con Rita Pavone. Ha portato “lo humour subalpino nel mondo”, gli ha riconosciuto il presidente Allasia, che ha avuto l’idea della mostra.

La banda di Natale, lo zabaione di Marchetti e il panettone Galup

Dopo l’inaugurazione tutti in cortile per ascoltare il coro di Natale sorseggiando cioccolata calda e zabaione firmati Alberto Marchetti e i panettoni della storica azienda pinerolese Galup. Il tutto mentre i più piccoli hanno ascoltavano la lettura animata dei racconti di Natale della tradizione piemontese, per poi consegnare le letterine a Babbo Natale. Ma i festeggiamenti non finiscono qui: Allasia ha dato appuntamento a lunedì, per il concerto di Natale al conservatorio Verdi.

