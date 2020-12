Oms agli europei: “A Natale con i familiari indossate le mascherine”

ROMA – Incontri solo all’esterno o, se in spazi chiusi, purché ventilati, con l’uso di mascherine: l’obiettivo, si legge in linee guida pubblicate oggi dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), è impedire che le celebrazioni di Natale e fine anno favoriscano la diffusione del Covid-19. Nel testo, sul sito della sezione europea dell’Oms, si sottolinea che tante persone “desiderano riunirsi e riflettere su quello che è stato un 2020 straordinario e difficile”. In primo piano c’è l’allarme per la possibilità di un aumento dei contagi. “Un forte incremento delle riunioni tra persone di tutte le età, con famiglie, comunità religiose e amici – avverte l’Oms – comporta un rischio significativo di aumento della diffusione del Covid-19 durante il prossimo periodo di vacanze”.