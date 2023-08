A Milano un murale per Michela Murgia

ROMA – “Vogliamo piacerci non compiacervi”: una delle frasi più rappresentative di Michela Murgia, scrittrice e intellettuale scomparsa lo scorso 10 agosto, è protagonista di un murale nato per ricordarla. Lo ha realizzato la street artist Cristina Donati Meyer a Milano, sul Naviglio grande.

IL MURALE PER RICORDARE MICHELA MURGIA

Il murale di Donati Meyer rappresenta Michela Murgia fasciata in un abito verde con un enorme strascico arcobaleno, su cui è incisa la frase che molto rappresenta delle sue idee: “Vogliamo piacerci non compiacervi”. È un sunto grafico del pensiero della scrittrice, sulla scena pubblica dal momento della malattia anche per rivendicare la dignità della sua famiglia queer, composta da persone con legami affettivi e non di sangue. Prima di morire, Murgia aveva sposato Lorenzo Terenzi: una scelta politica fatta per tutelare e permettere a qualcuno di fiducia di curarsi dell’eredità della scrittrice.

