VIDEO | L’emozionante discorso di Chiara Valerio al funerale di Michela Murgia

ROMA – Risate, lacrime, intimità, condivisione: la scrittrice Chiara Valerio ha suscitato molta emozione al funerale della cara amica Michela Murgia, scomparsa lo scorso 10 agosto.

Ha preso la parola alla fine delle esequie religiose, visibilmente colpita dal lutto ma con occhi determinati a resistere alle lacrime. Il suo discorso l’ha letto d’un fiato e il risultato è stato dirompente: tra la folla accorsa a celebrare la scrittrice sarda, attivista politica e intellettuale, tanti singhiozzi e molte risate, perché con le sue parole Chiara Valerio ha restituito un’immagine di Murgia conosciuta da tutti coloro che l’hanno amata.

“È difficile parlare di lei al passato, così lo farò al futuro”, attacca il discorso di Valerio. Ed è tutto un turbinio di immaginazione, aderente alla realtà che è stata. Michela Murgia “telefonerà ancora raccontando un fatto e chiedendomi accanitamente ‘che ne facciamo?’, io le risponderò: ‘Quello che facciamo sempre di tutto, Michè: niente'”.

“Chiamerò Michela Murgia una volta tanto per darle ragione e dirle sì, il futuro è l’unico tempo che esiste- prosegue Chiara Valerio-, perché i desideri sono al futuro e lei mi dirà che sono una svenevole sciacquetta sentimentale, aggiungendo: ‘ma che t’abbiamo fatta studiare a fare?’. Mi dirà che questo posto è troppo piccolo: ‘Ci hanno sottovalutato e sabotato ancora una volta’”.

“Parlando di se stessa a noi, e del noi, noi tutti come se stessa, come se la società sia un problema suo. Spoiler: avrà ragione Michela Murgia anche domani. La società è un problema di ciascuno di noi: in questo consiste il gesto politico di Michela Murgia“.

In chiusura di discorso la riflessione: “Per dire ‘tempo’, gli inglesi hanno tre parole oltre a time: hanno tense e weather. Allora siccome Michela Murgia se ne andrà via prima del tempo, perché non c’è tempo e siccome siamo stati tutti bambini e sappiamo che è difficile coniugare il verbo, ‘tense’, allora per Michela usiamo il tempo atmosferico. Diremo che domani ‘pioverà Michela Murgia’ o ‘splenderà Michela Murgia’ c’è tanto ‘weather’ per tutti noi. Vabbè, Miche’, tutti, tutte e tuttu: facciamo che stavolta l’ho detto”