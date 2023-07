VIDEO | FOTO | A Torre del Greco crolla un palazzo di tre piani, si temono vittime

ROMA – Un palazzo di tre piani è improvvisamente crollato questa mattina nel centro storico di Torre del Greco, in Campania. L’edificio, in vicolo Pizza (traversa di Corso Umberto I), era abitato e si temono vittime e feriti. Al momento sarebbero tre le persone estratte vive dalle macerie: oltre ad una giovane ragazza, ci sono anche due uomini di cui ancora non sono state rese note le generalità. Sul posto i carabinieri della compagnia locale, gli agenti della polizia e cinque squadre dei vigili del fuoco che stanno scavando in cerca di altri superstiti. Attivate anche le squadre Usar, gli specialisti della ricerca e del soccorso tra le macerie. Si teme anche una fuga di gas. Per questo è stata sgombrata e transennata l’area interessata, nei pressi di Corso Umberto I

