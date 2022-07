Governo, Letta: “Avanti con Draghi, gli italiani non vogliono una crisi al buio”

ROMA – Enrico Letta fa “un forte appello alle forze politiche, che hanno sorretto con grandi risultati positivi il cammino del governo Draghi in questo anno mezzo, perché non si interrompa il lavoro fatto e venga rilanciato mercoledì con un nuovo voto di fiducia per completare le riforme“. Così Enrico Letta, segretario Pd, parlando al congresso del partito socialista.

“Sono sicuro che ci siano le condizioni per continuare il lavoro e l’Italia e gli italiani vogliono questo. I politici- continua- devono interpretare il volere degli italiani, che non vogliono una crisi al buio, ma un governo che lavori e che dia risposte ai grandissimi problemi dell’inflazione e quelli portati da questa situazione internazionale”. “Nel Paese non c’è nessuna voglia e nessuna spinta per una crisi che porterebbe a un avvitamento e alle elezioni il 25 settembre”, ha detto il segretario del Pd.

