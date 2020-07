VIDEO | Bonaccini: “L’Italia non potrebbe ripartire solo con il Nord”

NAPOLI – “Sono rimasto abbastanza sconcertato da un giornalismo che assegna frasi che nessuno ha mai detto“, dice il governatore dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che, a margine del congresso dell’Ali a Napoli, ha spiegato di essere stato frainteso nella frase sulla “locomotiva del Nord” che deve ripartire e il Sud che “puo’ aspettare”.

“L’Emilia-Romagna – sottolinea Bonaccini – e’ la Regione che ha il piu’ alto export del Paese registrato negli ultimi 5 anni, la Regione che negli ultimi 5 anni e’ cresciuta di piu’. Vivo in una realta’, il Nord, che ha piu’ della meta’ del Pil del Paese. Quindi, dicevo che se il Nord non riparte in fretta rischia di non ripartire il Paese nella sua complessita’”. Il governatore aggiunge, inoltre, che considera l’Italia “un Paese che per avere una prospettiva di competitivita’ piu’ forte ha bisogno di un Mezzogiorno che riparte davvero. Senza un pezzo cosi’ rilevante del Paese – osserva – l’Italia non potrebbe ripartire con solo il Nord”.

