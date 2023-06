Alfa Sistemi diventa società per azioni e punta alla crescita internazionale

ROMA – Un nuovo e strategico salto di qualità nella crescita di Alfa Sistemi, l’azienda friulana specializzata nelle soluzioni applicative e tecnologiche Oracle: l’assetto societario dell’azienda, che conta oltre venticinque anni di storia, si è trasformato in Spa. L’impresa, quindi, è entrata a far parte delle società per azioni dando un chiaro segnale di realtà strutturata, in solida crescita e con una importante progettualità per il futuro. Con i suoi 11 milioni di fatturato e 135 collaboratori impiegati tra le sedi di Buttrio, Udine e quella estera, Alfa Sistemi ha in corso oltre 70 progetti in ben 30 Paesi.

Una vitalità d’impresa che si muove con uno schema d’azione pensato e proiettato sul medio e lungo periodo. È in quest’ottica che è avvenuto anche il cambio al vertice di Alfa Sistemi Thailand, la sede in Thailandia: a Gianpiero Pagani, manager cinquantottenne che l’ha retta per due anni con ottimi risultati, ora succede il trentenne Marco Benvenuti. Veneto, laurea in Economia e commercio ha già una esperienza lavorativa in Thailandia, consolidata nell’ambito della logistica. “Entrare in Alfa Sistemi, e nel team di Thai, non è solo un’ottima opportunità di crescita a livello professionale, ma anche un arricchimento a livello personale e culturale”, ha affermato il neoresponsabile della sede di Thailand.

Tra gli obiettivi del manager e dell’azienda, aumentare la trustability di Alfa Sistemi e far crescere il team locale soprattutto per competenze e team building. Inoltre, Benvenuti opererà per ampliare le opportunità di business in area Asia Pacific, con un focus sul servizio di Ams, ossia di supporto al cliente nell’utilizzo a regime dei propri sistemi IT, Erp in primis. Servizio su cui Alfa Sistemi annovera da anni una service line dedicata. “Rientro in Italia dopo due anni lasciando il testimone a una persona giovane e dotata di un gande entusiasmo commerciale”, ha affermato Pagani, riprendendo l’attività nell’area Ams della sede di Udine