Coronavirus, Todde: “Il Mes non ci aiuta, basta con l’Europa del più forte”

TODDE: SICUREZZA LAVORATORI ASSE CENTRALE PER RIAPRIRE

“E chiaro a tutti che in ogni momento che stiamo fermi perdiamo punti di pil, e’ evidente che c’e’ un problema per le aziende e per la nostra economia, pero’ c’e’ anche un problema anche per la sicurezza” dice Alessandra Todde, sottosegretaria al Mise, intervistata dall’agenzia Dire, via Skype.

“Io credo che serva buonsenso: bisogna garantire la salute dei lavoratori, solo cosi’ le aziende posso essere resilienti, un giusto compromesso penso sia l’asse centrale per la risposta della ripartenza”.

Ripartire al piu’ presto? “Il governo non e’ fermo, noi in questi giorni stiamo lavorando con i sindacati per prendere in considerazione alcuni filiere chiuse come la moda, perche’ questo settore se non fa i campionari per il prossimo inverno mette a rischio anche la prossima stagione. Allo stesso modo i pasticceri potrebbero riaprire seguendo la logica dei prodotti d’asporto. Ci sono delle soluzioni in sicurezza che possono essere trovate, nel frattempo si costruisce un contesto di linee guida nazionali”.