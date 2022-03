Bmt Napoli, conferenza sul Turismo organizzato con Astoi, Maavi e Aidit

NAPOLI – Le associazioni del Turismo organizzato ASTOI Confindustria Viaggi, AIDIT-Federturismo Confindustria, Assoviaggi-Confesercenti e Maavi-Conflavoro, in occasione della 25esima edizione della Borsa Mediterranea del Turismo, che si terrà dal 18 al 20 marzo alla Mostra d’Oltremare di Napoli, si incontrano in una conferenza stampa per tracciare un bilancio sull’attività svolta.



L’appuntamento, dal titolo “2019 punto e a capo. Il post pandemia visto dal Turismo Organizzato: traguardi raggiunti e obiettivi ancora da mettere a segno”, si terrà venerdì 18 marzo, alle 15:30 nello stand ASTOI (padiglione 6). Si parlerà – con gli interventi di Pier Ezhaya (presidente ASTOI), Enrica Montanucci (presidente MAAVI), Domenico Pellegrino (presidente AIDIT) – dei traguardi raggiunti grazie alla collaborazione tra le sigle del comparto durante la pandemia – tra cui istituzione e proroga dei voucher, ristori 2020, ammortizzatori sociali, tax credit affitti, riaperture mete extra Ue – e si darà evidenza degli obiettivi ancora da mettere a segno, ovvero: ristori 2021, estensione ammortizzatori sociali con azzeramento del computo dei periodi di integrazione salariale fruiti fino a marzo 2022, proroga moratoria sui finanziamenti.



La conferenza sarà anche l’occasione per immaginare una prospettiva in vista della ripresa, sulla quale incidono però alcuni fattori di rallentamento, quali ad esempio la minore disponibilità economica dei consumatori dovuta alla crisi pandemica e all’inflazione nonché il clima di incertezza e di timore generato dal conflitto Russia-Ucraina.