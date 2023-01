Da ‘Pane, amore e…’ alla Fata Turchina, la Rai ricorda Gina Lollobrigida con una programmazione speciale

ROMA – La Rai rende omaggio alla grande Gina Lollobrigida con una programmazione speciale. La diva del cinema italiano è morta oggi all’età di 95 anni. A settembre era stata sottoposta ad un intervento dopo essersi fratturata il femore a causa di un incidente domestico. Da “Pane, amore e…” al “processo” alla bellezza, passando per la Fata Turchina. Rai Cultura rende omaggio all’attrice Gina Lollobrigida, scomparsa oggi a 95 anni, con una sua biografia, dal titolo “Gina Lollobrigida, la donna più bella del mondo” e “Stasera Gina Lollobrigida”, in onda martedì 17 gennaio alle 9.30 e alle 18.30 su Rai Storia, dopo una prima messa in onda oggi, lunedì 16 gennaio, alle 23.30. La biografia ripercorre la straordinaria carriera artistica dell’attrice con brani dei suoi film più importanti, come l’episodio “Il processo di Frine” dal film “Altri tempi”, “La provinciale”, “Pane, amore e fantasia”, “Pane amore e gelosia”, e il celebre sceneggiato televisivo del 1972 “Le Avventure di Pinocchio”, dove interpreta la Fata Turchina, accompagnato dalle interviste ed immagini di repertorio dei premi assegnati. Sempre oggi alle 19.10 su Rai Movie andrà in ‘Pane, amore e gelosia’, secondo film della serie ‘Pane, amore e’ con protagonisti il maresciallo donnaiolo interpretato da Vittorio De Sica e ‘la Bersagliera’ Gina Lollobrigida.

A seguire, lo spettacolo “Stasera Gina Lollobrigida” andato in onda il 24 maggio 1969 sul Programma Nazionale, scritto da Marcello Marchesi, Italo Terzoli e Vaime per la regia di Antonello Falqui. Vittorio De Sica partecipa al programma ricreando con l’attrice la celebre scena del “Processo di Frine”, che i due interpretarono insieme nel 1951 nel film a episodi di Alessandro Blasetti “Altri tempi”. L’oggetto dell’accusa è che la Lollobrigida sarebbe stata “troppo bella” per la Tv.

Sempre domani, i