Gina Lollobrigida in ospedale: femore fratturato, si dovrà operare

ROMA – Gina Lollobrigida è ricoverata in un ospedale romano. Ieri è stata vittima di una brutta caduta, a seguito della quale ha riportato una frattura scomposta del femore. A darne notizia è stato il suo avvocato Antonio Ingroia, che ha rassicurato sulle sue condizioni di salute. L‘attrice 95 sta bene ma dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico che avrà luogo domani. A metà agosto Lollobrigida aveva annunciato il suo ingresso in politica, candidandosi come capolista al collegio uninominale del Senato a Latina con Italia sovrana e popolare. “Mi batterò perché sia il popolo a decidere, dalla sanità alla giustizia. L’Italia sta messa male, voglio fare qualcosa di buono e positivo“, aveva dichiarato al Corriere della Sera, motivando così la sua decisione.

