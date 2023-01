In Campidoglio la camera ardente di Gina Lollobrigida. I bersaglieri: “Ci ha portati in giro per il mondo”

ROMA – Il feretro di Gina Lollobrigida è arrivato questa mattina in Campidoglio, dove è allestita la camera ardente, accolto dal figlio Andrea Milko Skofic, dal nipote Dimitri Skofic, dall’ex marito Francesco Javier Rigau, dalla organizzatrice e produttrice di eventi nonché amica Tiziana Rocca e dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Sarà possibile dare l’ultimo addio alla diva del cinema italiano dalle 10 alle 19.

ASS. BERSAGLIERI: LOLLOBRIGIDA CI HA PORTATO IN GIRO PER IL MONDO

“Gina Lollobrigida è stato il primo personaggio di grande spicco a portare la nostra figura in giro per il mondo grazie alla sua bersagliera in ‘Pane, amore e fantasia’. Ha caratterizzato la nostra immagine e comunicazione”. Questo il ricordo di Camillo Tondi dell’Associazione Nazionale Bersaglieri alla camera ardente. “La bersagliera rappresenta per noi grinta, entusiasmo e speranza. Ma non solo per noi. Ha rappresentato la forza e la voglia di vivere nel dopoguerra. Avremmo voluto- ha concluso- incontrarla di nuovo. Ma noi la ricordiamo e ricorderemo come se fosse sempre viva”.