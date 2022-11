Oltre dieci chili di droga in ‘viaggio’ sullo Stretto, due arresti

PALERMO – Doppio colpo della guardia di finanza al traffico di droga attraverso lo stretto di Messina. I finanzieri del comando provinciale hanno sequestrato oltre dieci chili di stupefacenti in due diverse operazioni, arrestando due persone: nella prima sono stati scoperti 4,7 chili di cocaina, nella seconda 5,5 chili di hashish.

COCAINA PURA AL 99%

La cocaina è stata scovata grazie al fiuto del cane antidroga Ghimly nel corso di un controllo su un’auto appena sbarcata dalla costa calabra. La droga, risultata pura al 99%, era custodita in quattro panetti, nascosti in un doppio fondo creato ad hoc sotto ai sedili anteriori. Il nascondiglio si apriva con un sistema di sblocco elettromeccanico a magnete: una volta spacciata, la sostanza avrebbe fruttato circa un milione di euro. L’uomo che trasportava la droga è finito nel carcere di Gazzi.

L’HASHISH VIAGGIAVA IN PULLMAN

L’hashish, invece, è stato scoperto a seguito di un controllo alla Rada San Francesco su un pullman di linea proveniente dal Centro Italia: la droga, in questo caso, era nascosta nello zaino di un uomo e suddivisa in cinquanta panetti per un valore complessivo di 50mila euro. Il responsabile è finito ai domiciliari.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it