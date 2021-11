Ridley Scott contro i film di supereroi: “Sono noiosi come la m…a”

ROMA – Ridley Scott attacca i cinecomics e non usa mezze misure. In un’intervista rilasciata a Deadline in occasione del lancio del suo ‘House of Gucci‘, film con Lady Gaga e Adam Driver che ricostruisce l’omicidio di Maurizio Gucci, il regista premio Oscar interpellato sui film di supereroi ha dichiarato: “Sono noiosi come la m…a”. A non funzionare sarebbero le storie: “Perché non possono averne di migliori? Andiamo. Questi film sono per lo più salvati da effetti speciali, e questo sta diventando noioso per tutti coloro che lavorano con intelligenza”.

“Le loro sceneggiature non sono affatto buone- ha proseguito-. Penso di aver fatto tre grandi film di supereroi con buone sceneggiature. Uno sarebbe Alien con Sigourney Weaver, poi il Gladiatore e infine Blade Runner“. In quest’ultimo film “Harrison Ford era un supereroe, ma tutti erano confusi perché alla fine è stato picchiato a sangue dall’altro supereroe, che pensavano fosse il cattivo- spiega Scott-, ma si è rivelato un bravo ragazzo. Penso che sia piuttosto interessante”.

Ottantatre anni il prossimo 30 novembre, in oltre 40 anni di carriera Ridley Scott ha toccato quasi tutti i generi cinematografici realizzando pellicole che sono entrate nella storia del cinema. A rendergli onore nella scorsa edizione, anche la Mostra del Cinema di Venezia con il premio Cartier Glory to the Filmmaker riservato a chi ‘ha segnato in modo particolarmente originale il cinema contemporaneo’. Alla kermesse Scott ha presentato ‘The Last Duel‘, pellicola con Matt Damon e Ben Affleck, che si ispira a un fatto realmente accaduto nella Francia del XIV secolo. Una nobildonna stuprata da un cavaliere decise di denunciare l’accaduto, nonostante rischiasse la morte per questo. A seguito della sua accusa il suo marito sfidò l’uomo che l’aveva violata in quello che sembra essere stato l’ultimo duello ufficialmente autorizzato in Francia.

