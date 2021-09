A Ridley Scott ‘Glory to the Filmmaker’: “A Venezia porto uno dei miei migliori film”

VENEZIA – Venezia onora Sir Ridley Scott, uno dei più importanti registi e produttori al mondo, attraverso il premio Cartier Glory to the Filmmaker riservato a chi ‘ha segnato in modo particolarmente originale il cinema contemporaneo’. “Voglio ringraziare la Biennale, Alberto Barbera e Roberto Ciccutto per questo premio speciale. Sono onorato di ricevere un tale riconoscimento da un festival così importante, che ha dato il benvenuto a tanti registi, molti dei quali mi hanno ispirato nella mia lunga carriera- ha dichiarato il regista ricevendo il premio- Grazie Venezia e Cartier per il vostro sostegno al cinema. Stasera vedrete un mio nuovo film, nato grazie a Matt Damon e Ben Affleck. Con il nostro team abbiamo realizzato un film che è sfidante e illumina una questione importante, spero concordete. Penso sia uno dei miei migliori film“.

Si tratta di ‘The Last Duel‘, pellicola che si ispira a un fatto realmente accaduto nella Francia del XIV secolo. Una nobildonna stuprata da un cavaliere decise di denunciare l’accaduto, nonostante rischiasse la morte per questo. A seguito della sua accusa il suo marito sfidò l’uomo che l’aveva violata in quello che sembra essere stato l’ultimo duello ufficialmente autorizzato in Francia.

Nel corso della sua straordinaria carriera Scott ha toccato quasi tutti i generi cinematografici realizzando pellicole che sono entrate nella storia del cinema come ‘Blade Runner’, ‘Alien’ e ‘Il Gladiatore‘, grazie al quale ha vinto l’Oscar, il Golden Globe e il premio Bafta come miglior film. Ora c’è grande attesa per altre due pellicole che portano la sua firma ‘House of Gucci‘, con Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto e Al Pacino, e ‘Kitbag‘ con Joaquin Phoenix.