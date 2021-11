ROMA – Lady Gaga ospite a Che tempo che Fa da Fabio Fazio si emoziona davanti alle immagini delle piazze in protesta per il no al Ddl Zan, con centinaia di persone che intonano la sua ‘Born this way’. “Volevo mandare un messaggio alla comunità Lgbtq+ qui in Italia- dichiara la pop star, a Milano per presentare il suo nuovo film ‘House of Gucci‘- Siete i più coraggiosi, siete i più gentili, siete un’ispirazione, perché dobbiamo gridare al disastro se succede una cosa come questa (lo stop alla legge contro l’omotransfobia). Voi dovete essere protetti a tutti i costi come tutti gli esseri umani che vivono su questa terra, continuerò a scrivere canzoni per voi e lottare”.

