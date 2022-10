Schifani nel Trapanese, visita nei luoghi dell’alluvione

PALERMO – “Saremo sempre presenti in tutti i momenti delicati della nostra terra. Vorrei ringraziare la Protezione civile, l’Aeronautica e i carabinieri per quello che è stato fatto in momenti delicati”. A dirlo è stato il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, a Trapani, parlando con i cronisti all’uscita da Palazzo D’Alì, sede del Comune, dove si è tenuto un vertice sui danni provocati dal maltempo dei giorni scorsi. All’incontro hanno partecipato, tra gli altri, anche il sindaco, Giacomo Tranchida, e il capo della Protezione civile regionale Salvo Cocina, che in mattinata aveva accompagnato Schifani in alcuni sopralluoghi sulle zone più colpite dagli allagamenti.

“INTERVENIRE PER LA PULIZIA DEI TORRENTI”

“Abbiamo preso atto della situazione e concordato con il capo della Protezione civile Cocina di disporre delle somme per la realizzazione di nuove pompe di sollevamento a Trapani e a Misiliscemi e di disporre una relazione idrogeologica con l’obiettivo di impedire gli allagamenti delle saline ancora Schifani -. Bisognerà inoltre studiare con l’Autorità di bacino un sistema che preveda la pulizia dei torrenti, perché è una situazione strutturalmente gravissima: questo tema va affrontato, magari in una seconda fase, ma va affrontato senza se e senza ma”.

VERTICE AL COMUNE DI TRAPANI

Tra le tappe del nuovo governatore un sopralluogo sul torrente Verderame che è esondato nel Comune di Misiliscemi, poi in contrada Salinagrande per verificare i danni subiti in quella porzione di territorio, visitare un edificio scolastico e incontrare i produttori di sale. Successivamente Schifani ha raggiunto Trapani, dove ha prima incontrato una ventina di minori stranieri non accompagnati del Cara di Milo evacuati nei giorni scorsi in elicottero perché la struttura era stata inondata dall’acqua. Al termine l’incontro tecnico-operativo al Comune di Trapani con le istituzioni: presenti anche la sindaca di Erice, Daniela Toscano, il Comandante provinciale dei vigili del fuoco, Michele Burgio, e i vertici delle forze ordine.

