Emergenza maltempo nel Trapanese, allagata la frazione di Salinagrande

PALERMO – Il maltempo mette in ginocchio una parte della provincia di Trapani. La zona più colpita è quella di Misiliscemi, piccolo Comune neo costituito. Qui l’esondazione del fiume Verderame ha allagato la frazione di Salinagrande, dove sono intervenute le forze dell’ordine, la protezione civile e il Soccorso alpino per mettere in salvo numerose famiglie. Situazione complicata sulle Statali 113 e 188, chiuse al traffico per il fango e i detriti che hanno invaso la carreggiata. Stop alle auto anche sulla diramazione per Birgi dell’autostrada A29.

EVACUATI 20 MINORI DAL CARA DI SALINAGRANDE

Al Cara di Salinagrande evacuati venti minorenni extracomunitari, che sono stati trasportati con un elicottero dell’Aeronautica militare a Birgi e da qui condotti in alcune strutture specializzate. A Misiliscemi una coppia di anziani è stata recuperata da un mezzo della protezione civile. Su richiesta della prefettura di Trapani, un elicottero Aw139 del IV Reparto Volo si è diretto al campo sportivo di Castellammare del Golfo, dove ha imbarcato due tecnici di elisoccorso del Sass che si trovavano in zona per una esercitazione, rinviata proprio a causa delle condizioni meteo avverse. L’equipaggio ha sorvolato per circa due ore le aree alluvionate alla ricerca di eventuali persone rimaste intrappolate nelle abitazioni sommerse dall’acqua e per supportare dall’alto le operazioni di ricerca.

Sono precisamente 22 le persone soccorse, in gran parte minorenni: 13 soccorse dall’elicottero HH-139 dell’82esimo Gruppo Csar (Search and Rescue) del 15esimo Stormo, di base all’aeroporto di Trapani. I minorenni soccorsi, nel tentativo di mettersi in salvo dall’alluvione, erano rimasti bloccati e isolati sul tetto dell’edificio. Le operazioni di soccorso, che hanno richiesto l’utilizzo del verricello e di una apposita cesta per consentire al personale di prelevare i giovani dal tetto, sono durate più di un’ora. Gli altri nove sono stati soccorsi dai vigili del fuoco grazie a un gommone.

IL QUADRO NEGLI ALTRI PUNTI DELLA PROVINCIA

Situazioni difficili anche in altri punti della provincia: tombini divelti e allagamenti a Mazara del Vallo, così come a Campobello di Mazara. A Salemi, invece, il fango caduto da Monte delle Rose ha invaso le strade: in azione le ruspe del Comune.

