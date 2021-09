Il Cagliari sceglie Mazzarri per ripartire dopo l’esonero di Semplici

(Foto dal profilo Instagram del Cagliari)

ROMA – Dopo Eusebio Di Francesco, è toccato anche a Leonardo Semplici lasciare la panchina dopo appena tre giornate. Il Cagliari ha infatti deciso di esonerare l’allenatore e, attraverso il proprio sito, ha comunicato di aver “affidato la guida tecnica della prima squadra a Walter Mazzarri, che ha firmato un contratto con il Club sino al 30 giugno 2024. Contestualmente arrivano in rossoblù il vice allenatore Claudio Bellucci, il preparatore atletico Giuseppe Pondrelli, il collaboratore tecnico Claudio Nitti e il match analyst Cristian Guerrini”. Nato a San Vincenzo (Livorno), il l’1 ottobre 1961, Mazzarri ha esordito in Serie A come calciatore proprio con la maglia del Cagliari (settembre 1982).