In Serie A salta già una panchina: il Verona esonera Di Francesco

(Foto dal profilo Instagram del Verona)

ROMA – Dopo tre giornate, in Serie A salta la prima panchina della stagione. Il Verona comunica sul proprio sito l’esonero di Eusebio Di Francesco, complice l’ultimo posto in classifica a zero punti con tre sconfitte rimediate contro Sassuolo, Inter e Bologna.

Il club in una nota “comunica di aver sollevato Eusebio Di Francesco dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. Il Club gialloblù ringrazia mister Di Francesco e il suo staff, nelle persone di Francesco Tomei, Stefano Romano, Giancarlo Marini e Franco Giammartino, per l’attività sin qui svolta”.