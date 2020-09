Tg Musica, edizione del 15 settembre 2020

‘LETTER TO YOU’ È IL NUOVO ALBUM DI BRUCE SPRINGSTEEN

Arriva il 23 ottobre “Letter to you”, il nuovo album di Bruce Springsteen. Un lavoro profondamente rock, che ha visto il cantautore collaborare con la E Street Band. Per questo ventesimo disco, Springsteen propone dodici tracce anticipate dalla title track. Tra i brani tre rarità composte negli Anni 70 e mai pubblicate: ‘Janey Needs a Shooter’, ‘If I Was the Priest’ e ‘Song for Orphans’. Dell’album Springsteen ha raccontato: “Lo abbiamo realizzato in soli cinque giorni e quella che ne è venuta fuori è una delle più belle esperienze di registrazione che io abbia mai vissuto”.

SAMUELE BERSANI TORNA DOPO SETTE ANNI CON ‘CINEMA SAMUELE’

Samuele Bersani festeggia i suoi primi 50 anni con un disco. Uscirà il 2 ottobre, all’indomani del suo compleanno, ‘Cinema Samuele’, nono album di inediti dell’artista. Dieci i brani contenuti nella tracklist, che arrivano a ben 7 anni dall’ultima fatica del cantautore, “Nuvola numero nove”. Il titolo di ogni pezzo è anticipato dalla parola sala e poi dal numero, proprio come se si stesse leggendo la programmazione di una sala cinematografica. “Vi porto dentro il cinema della mia testa – ha scritto Bersani sui social – con la luce della luna e l’ombra del Nettuno, a raccontare la vita come fosse una canzone”.

SALMO E FABRI FIBRA NEL PRIMO DISCO DI EMIS KILLA E JAKE LA FURIA

Salmo, Fabri Fibra, Lazza, Massimo Pericolo e Tedua. Sono questi gli ospiti annunciati nel primo disco congiunto di Emis Killa e Jake La Furia. I due rapper uniscono le forze dopo anni di stima reciproca e pubblicano ‘17’. Un disco fortemente rap, che punta a celebrare la storia del genere. L’album è disponibile in versione fisica e digitale dal venerdì 18 settembre. Ad anticipare il lavoro ‘Malandrino’, primo singolo rilasciato lo scorso luglio.

MIKA CANTA PER BERUIT IN LIVE STREAMING DI BENEFICENZA

Un live streaming in quattro fusi orari. È ‘I love Beirut’, l’iniziativa lanciata da Mika a sostegno della città colpita da una devastante esplosione lo scorso 4 agosto. Il cantante, nato proprio nella Capitale del Libano, si esibisce il 19 settembre su YouTube da una location speciale e con una performance intima. Ad arricchire il concerto tante sorprese da parte di alcuni amici. Per l’occasione è nata su GoFundMe è nata una campagna di raccolta fondi: tutti potranno donare alla causa e il ricavato servirà a sostenere Croce Rossa Libano e Save the Children Libano.