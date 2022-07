Rhove risponde ai Pinguini Tattici Nucleari: “Fatela una hit”. Interviene anche Salmo

ROMA – Prosegue la querelle a colpi di storie su Instagram tra Rhove e i Pinguini Tattici Nucleari. Dopo il video diventato virale in cui il rapper di ‘Shakerando’ interrompeva il concerto perché i suoi fan non saltavano, la band aveva ‘rimproverato’ su Instagram il giovane cantante. La risposta di Rhove non si è fatta attendere.

RHOVE RISPONDE AI PINGUINI TATTICI NUCLEARI

Il rapper ha indirizzato una Storia ai Pinguini Tattici Nucleari, rispondendo in modo molto piccato.

“Di voi nemmeno parlo perché non c’è bisogno, fatela una hit se è così facile, siete le classiche persone che se venite in zona vi prendono per il cu*o. Solo in televisione potete andare, ah e poi tra l’altro appena uscita la notizia di voi che mi sfottevate avete fatto uscire il merch (merchandising, ndr) su Instagram. Ah ah ah non parlavano di voi da anni (se qualcuno ha parlato di voi)”.

L’INTERVENTO DI SALMO

Anche Salmo ha voluto commentare l’atteggiamento di Rhove, ricordandogli che per i cantanti l’importante è sapere fare i live. “Se siete molto giovani e pensate che la musica sia il vostro futuro, vi do un consiglio: imparate a cantare dal vivo. Questa cosa vi ripagherà per sempre. Evitate di portare i vostri amici che lanciano l’acqua sul palco. Non fate calisthenics e se possibile la voce dalle basi, almeno dalle strofe. Non è importante diventare un idolo su TikTok, né tanto meno di fare le hit su Spotify. La verità è sul palco”.

Rhove ha risposto anche a Salmo, ringraziandolo dei consigli.

