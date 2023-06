Gualtieri: “A Roma ieri 8 violente bombe d’acqua, grazie al nostro lavoro evitati danni peggiori”

ROMA – “Ieri a Roma ci sono state 8 bombe d’acqua impressionanti per violenza“, ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, durante un passaggio del suo intervento alla 41esima assemblea di Confcooperative.

“Stiamo parlando di eventi estremi e non usuali. La quantità di acqua che precipita con queste ‘bombe’ è fuori dal comune anche se stanno diventando fenomeni ricorrenti. Quindi bisogna sapere che questo richiede interventi straordinari e non semplicemente ciò che abbiamo fatto e che stiamo facendo, come la manutenzione e la pulizia delle caditoie e la potatura degli alberi”, ha spiegato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, a margine della sua partecipazione alla 41esima assemblea di Confcooperative.

“I numeri di ciò che è stato fatto sono molto alti e anche per questo si sono evitati danni peggiori- ha spiegato Gualtieri- Ma di fronte a questa portata d’acqua ci sono problemi più ampi che riguardano la portata del sistema fognario e proprio per questo il nostro piano acqua, che stiamo portando avanti sulla sicurezza idrogeologica, è gigantesco, quasi 2 mld di euro, e lo stiamo mettendo a terra per renderci più resilienti di fronte anche a fenomeni come questi che stanno diventando sempre più ricorrenti”.