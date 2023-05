Emis Killa torna con un nuovo disco: personale e senza hit estive. Sanremo? “Mai dire mai”

ROMA – A soli 33 anni è tra i rapper della vecchia scuola, tra i pupilli dell’ex Club Dogo Jake La Furia e talent scout di giovani emergenti dell’hip hop con la sua etichetta Hateful. Ora è per lui arrivato il tempo di raccontarsi in maniera più personale che mai.

Emis Killa torna il 19 maggio con “Effetto notte”, il suo primo album con Sony Music Italy. “Un disco sofferto”, lo definisce l’artista milanese che racconta: “È il mio album preferito tra quelli che ho fatto. A differenza degli altri lavori, ho dato precedenza ai dettagli, a una cosa che mi piacesse al 100%. Ho ragionato proprio in veste del profilo artistico e non dal punto di vista discografico”.

Al secolo Emiliano Rudolf Giambelli, il rapper così non ha cercato di ‘confezionare’ hit radiofoniche o da storia social a tutti i costi: “Ho cercato di fare un album che piacesse tantissimo a me e ai fan che mi hanno supportato. Non è un album semplice- dice- è pieno di contenuto, mi auguro che la gente- arrivando da tanti anni di musica virale- lo ascolti, questo è un disco che va ascoltato”.

Nella tracklist, però, “ci sono anche un paio di episodi più leggeri. Ho registrato 47/48 provini, alcuni di questi erano veramente forti. Sono stati scartati per mantenere l’identità dell’album. Ho preferito limare certi spigoli. Sono convinto che ci siano comunque un paio di singoli buoni”. Ed Emis ammette, scherzando, che “l’unico effetto collaterale è che non ci sia un pezzo estivo”.

In “Effetto notte” Emis Killa fa slalom tra barre serrate e racconti autobiografici. Non mancano i riferimenti cinematografici. A partire dal titolo che racchiude tutto l’immaginario notturno del confronto con se stessi. “A un certo punto ho pensato di chiamarlo Notturno”, svela Emis.

Il progetto è stato, tra l’altro, presentato con un trailer video, proprio come se si trattasse di un film. Attori con co-protagonisti nella pellicola diretta dal rapper ci sono otto colleghi e amici: Sfera Ebbasta, Guè, Rizzo, Neima Eizza, Salmo, Ernia, Coez e Lazza.

UN GIORNO A SANREMO? MAI DIRE MAI

E se il percorso di Emis Killa facesse un pit-stop a Sanremo come quest’ultimo? “Penso che a Sanremo- spiega- ci si debba andare con il pezzo giusto. Come ho sempre detto, mai dire mai. Lazza è uno dei miei artisti preferiti, oltre che una persona che conosco da una vita, ma di fatto non è andato con un pezzo hip-hop, ha fatto un pezzo giusto per quel contesto che è andato benissimo. Quello che mi chiedo è: io sarei in grado di fare quella cosa? Non lo so. Continuo a vedere Sanremo e per quanto si sia svecchiato, mi pare che siano sempre gli artisti a dover scendere a compromessi. Per molti questo è un sacrificio”. E spiega: “Quando ho provato a fare le hit estive sono uscite cose orrende, se provassi a fare qualcosa per Sanremo magari sarebbe lo stesso”. Insomma, meglio non programmare nulla.

E su Lazza aggiunge: “Sono contento che Lazza sia andato a Sanremo, è stato l’uomo giusto. Per me è il vincitore morale”.

EMIS KILLA LIVE

“Effetto notte” arriva dopo arriva dopo le 6 date sold out di dicembre 2022 in occasione dei festeggiamenti del decimo anniversario di “L’Erba Cattiva” (disco di platino) uno degli album cult del rap italiano. Per Emis il nuovo progetto è un po’ il secondo capitolo di quel disco. Dai primi di luglio, il rapper sarà di nuovo in tour. Poi il 28 ottobre lo vedremo per la prima volta al Mediolanum Forum di Milano in una data andata sold out.