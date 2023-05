Stasera a Milano il concerto di Elodie, lo si potrà vedere anche in tv

ROMA – Il giorno di Elodie è arrivato. Questa sera la cantante si esibirà al Forum di Assago a Milano con un concerto attesissimo e sold out. Lo show sarà trasmesso anche in tv e in streaming.

DOVE VEDERLO

Sarà visibile in diretta live e in esclusiva sul canale Twitch di Amazon Music Italia e su Prime Video. Dopo una serie di show di successo dal vivo su Twitch come Italians Do Hits Better e performance sul canale Twitch di Amazon Music Italia, questo evento è il primo Amazon Music Live prodotto in Italia.

Lo streaming inizierà alle 20.45 con un preshow con host d’eccezione, Gianluca Gazzoli e Joan Thiele, che introdurranno l’evento e ripercorreranno i momenti salienti della carriera di Elodie, dall’esordio allo show del Forum. Elodie e i suoi special guest saranno live dalle ore 21.15.