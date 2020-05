Angi: “Soddisfazione per governo su innovazione, ora garantire subito risorse”

ROMA – Soddisfazione da parte dell’Angi, Associazione nazionale giovani innovatori. per l’accoglimento nel DL Rilancio di numerosi spunti proposti dall’Associazione a sostegno dell’ecosistema innovazione, in particolare gli incentivi per la mobilità, nuovi meccanismi fiscali per la ricerca e sviluppo, fondi per le startup, incentivi per le imprese mirati alla propensione di nuovi investimenti, per le industrie del gaming e dell’intrattenimento audiovisivo, e infine un rafforzamento dei meccanismi di tutela per i dipendenti ora in lavoro agile.

Queste le dichiarazioni del Presidente dell’Angi, Gabriele Ferrieri: “Siamo soddisfatti che la nostra azione di sensibilizzazione e presentazione di proposte legislative indirizzate verso il Governo, il Parlamento e le Istituzioni sul tema giovani, innovazioni e startup siano state un valido contributo per i provvedimenti presi nel DL Rilancio. Un punto di partenza importante con misure di sostegno verso l’ecosistema innovazione, tuttavia non ancora sufficienti vista la situazione di straordinarietà. Pertanto, saremo sempre più in prima linea con tutti gli interlocutori istituzionali e di governo al fine di proseguire il lavoro finora svolto per lanciare nuove proposte con l’obiettivo di destinare maggiori risorse e investimenti verso l’innovazione, la ricerca e i giovani che rappresentano il futuro del nostro Paese”.

“L’emergenza Covid-19 ha trasformato le nostre vite, rendendo le connessioni e le reti cruciali – afferma il componente del comitato scientifico di Angi, Carlo Prosperi – nel cambio di paradigma sociale, le forme di sostegno e di incentivo al mercato del digitale sono necessarie per assicurare la continuazione non solo di servizi essenziali, ma soprattutto della quotidianità delle nostre esistenze”.